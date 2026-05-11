"єВідновлення": майже 200 тисяч родин отримали компенсації на 89,7 млрд грн

Станом на 10 травня 2026 року компенсації за програмою відновлення житла отримали 196 067 українських родин. Загальна сума виплат сягнула 89,7 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про те, що понад 138 тисяч сімей отримали компенсації за пошкоджене житло на суму 13,5 млрд грн. За три роки роботи програми українці подали понад 215 тисяч заяв на відшкодування.

Цей напрям компенсацій охоплює дві категорії: виплати на дрібні ремонти (категорія А) та на капітальне відновлення житла (категорія В). У середньому розмір компенсації становив 70,1 тис. грн для категорії А та 341,3 тис. грн – для категорії В.

Фото: Мінрозвитку громад та територій України.

Компенсації виплачують у межах проєкту Світового банку HOPE, який допомагає українцям відновлювати житло.

За знищене житло вже понад 56 тисяч родин отримали житлові сертифікати на загальну суму 74,9 млрд грн. За три роки українці подали понад 136 тисяч заяв на таку компенсацію.

Нове житло за сертифікатами вже придбали понад 31,3 тисячі сімей. Серед них – понад 11 тисяч родин внутрішньо переміщених осіб. Для підтримки ВПО уряд цього року окремо виділив 15 млрд грн.

Також діє програма компенсацій для тих, хто хоче відбудувати житло на власній земельній ділянці. Вона стартувала на початку 2025 року. Перший транш коштів уже отримали 794 родини – загалом на 951,6 млн грн. Ще 336 сімей отримали другий транш на суму 420,6 млн грн.

Станом на зараз держава погодила 3 296 заявок на отримання житлових ваучерів. Загальна сума фінансування становить 6,59 млрд грн.

Загалом за цим напрямом програми українці подали понад 38 тисяч заяв. Із них більше 28 тисяч уже схвалили місцеві комісії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.