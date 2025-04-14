Як реалізувати житловий сертифікат "єВідновлення": покрокова інструкція

Програма "єВідновлення" дозволяє отримати компенсацію за зруйноване житло у вигляді житлового сертифіката. Це можливість придбати нову оселю для тих, хто постраждав від війни.

Про те, як реалізувати сертифікат розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Забронюйте кошти за сертифікатом у "Дії"

Після отримання житлового сертифіката в застосунку "Дія", необхідно забронювати кошти. Для цього слід обрати сертифікат у застосунку або на порталі "Дія" і "Забронювати кошти". Також це можна зробити через ЦНАП.

Якщо на рахунку програми "єВідновлення" є достатньо коштів — прийде сповіщення за кілька днів. Якщо ні — заявка потрапить у електронну чергу. Пріоритет надається:

військовим,

родинам загиблих,

людям з інвалідністю,

багатодітним родинам.

Скасування права власності на знищене житло

Перед тим як придбати нову оселю по сертифікату "єВідновлення", потрібно скасувати право власності на знищене житло. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або державного реєстратора.

Цей крок є обов’язковим для подальшого оформлення угоди.

Підписання договору купівлі-продажу

Після бронювання є 30 днів для оформлення договору. Житло можна придбати за одним сертифікатом або об’єднавши декілька — навіть із іншою особою.

Це дозволяє гнучко використовувати кошти за програмою "єВідновлення".

Особливі умови для ВПО

Якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а ваше зруйноване житло було єдиним і розташоване на підконтрольній території, ви можете отримати компенсацію за спеціальними умовами. Уряд перерозподілив фінансування, щоб 15 млрд грн було спрямовано на житло для тисяч родин переселенців.

"єВідновлення" — це державна програма, яка допомагає українцям відновити не лише житло, а й стабільність життя. Сервіс створено Міністерством розвитку громад та територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Додамо, цього року у рамках державної програми "єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.