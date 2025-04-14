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Как реализовать жилищный сертификат "єВідновлення": пошаговая инструкция

єВідновлення
Сертификат позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье/скриншот

Программа "єВідновлення" позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье в виде жилищного сертификата. Это возможность приобрести новое жилье для тех, кто пострадал от войны.

О том, как реализовать сертификат, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Забронируйте средства по сертификату в "Дії"

После получения жилищного сертификата в приложении "Дії" необходимо забронировать средства. Для этого следует выбрать сертификат в приложении или на портале "Дії" и "Забронировать средства". Также это можно сделать через ЦПАУ.

Если на счете программы "єВідновлення" есть достаточно средств — придет уведомление за несколько дней. Если нет, заявка попадет в электронную очередь. Приоритет предоставляется:

  • военным,
  • семьям погибших,
  • людям с инвалидностью,
  • многодетным семьям.

Отмена права собственности на уничтоженное жилье

Перед тем как приобрести новый дом по сертификату "єВідновлення", нужно отменить право собственности на уничтоженное жилье. Для этого нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору.

Этот шаг обязателен для дальнейшего оформления сделки.

Подписание договора купли-продажи

После бронирования 30 дней для оформления договора. Жилье можно приобрести по одному сертификату или объединив несколько – даже с другим лицом.

Это позволяет гибко использовать средства по программе "єВідновлення".

Особые условия для ВПЛ

Если вы имеете статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а ваше разрушенное жилье было единственным и расположено на подконтрольной территории, вы можете получить компенсацию по специальным условиям. Правительство перераспределило финансирование, чтобы 15 млрд грн было направлено на жилье для тысяч семей переселенцев.

"єВідновлення" — это государственная программа, которая помогает украинцам восстановить не только жилье, но и стабильность жизни. Сервис создан Министерством развития общин и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко