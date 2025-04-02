В "Дії" появилась новая опция для получения средств на восстановление уничтоженного жилья

В "Дії" появилась новая опция программы "єВідновлення" — возможность подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного жилья на собственном земельном участке.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Алгоритм для получения денежной компенсации обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

"Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий", — подчеркнул чиновник.

По его словам, первые 600 семей получат средства для восстановления на собственном участке уже на этой неделе. Вырученные средства можно потратить на разработку проектной документации, закупки строительных материалов и оплаты работ.

Этот компонент программы "єВідновлення" был давно предусмотрен законодательной базой, но его реализация затянулась из-за технических нюансов и нехватки финансирования, пояснила председатель комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

Как получить компенсацию на восстановление: пошаговая инструкция

Чтобы получить средства на восстановление необходимо подать заявку в "Дії" на компенсацию, указав адрес участка и объект для строительства.

Как отмечается в объяснениях Минцфри, денежной помощью могут воспользоваться украинцы, потерявшие жилье и являющиеся владельцами земельного участка, расположенного вне территории с активными боевыми действиями.

Второй шаг – зарегистрировать через единую государственную систему в сфере строительства сообщение о начале строительства, отметила Елена Шуляк.

"Без этого сообщения начисление компенсации производиться не будет", — пояснила депутат.

Далее следует дождаться, когда комиссия в местных органах самоуправления проведет начисления на виртуальный счет, поскольку претендент на выплаты должен открыть у банков-партнеров карточку "єВідновлення", куда будут зачислены целевые средства.

"Первый транш поступит в размере 50%. После того, когда человек проделает соответствующие работы на своем земельном участке, он будет делать промежуточный отчет, его будет проверять комиссия при органа местного самоуправления. Далее спокойно человек получит следующие 50% от суммы начисленных компенсаций", — подчеркнула Шуляк.

В прошлом году зарегистрировано более 5 тысяч заявлений от украинцев, нуждающихся в государственной поддержке для восстановления на собственном участке. По словам Шуляка, все в этом году эти заявления смогут получить компенсации на строительство.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.