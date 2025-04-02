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В "Дії" появилась новая опция для получения средств на восстановление уничтоженного жилья
В "Дії" появилась новая опция программы "єВідновлення" — возможность подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного жилья на собственном земельном участке.
Алгоритм для получения денежной компенсации обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
"Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий", — подчеркнул чиновник.
По его словам, первые 600 семей получат средства для восстановления на собственном участке уже на этой неделе. Вырученные средства можно потратить на разработку проектной документации, закупки строительных материалов и оплаты работ.
Этот компонент программы "єВідновлення" был давно предусмотрен законодательной базой, но его реализация затянулась из-за технических нюансов и нехватки финансирования, пояснила председатель комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.
Как получить компенсацию на восстановление: пошаговая инструкция
Чтобы получить средства на восстановление необходимо подать заявку в "Дії" на компенсацию, указав адрес участка и объект для строительства.
Как отмечается в объяснениях Минцфри, денежной помощью могут воспользоваться украинцы, потерявшие жилье и являющиеся владельцами земельного участка, расположенного вне территории с активными боевыми действиями.
Второй шаг – зарегистрировать через единую государственную систему в сфере строительства сообщение о начале строительства, отметила Елена Шуляк.
"Без этого сообщения начисление компенсации производиться не будет", — пояснила депутат.
Далее следует дождаться, когда комиссия в местных органах самоуправления проведет начисления на виртуальный счет, поскольку претендент на выплаты должен открыть у банков-партнеров карточку "єВідновлення", куда будут зачислены целевые средства.
"Первый транш поступит в размере 50%. После того, когда человек проделает соответствующие работы на своем земельном участке, он будет делать промежуточный отчет, его будет проверять комиссия при органа местного самоуправления. Далее спокойно человек получит следующие 50% от суммы начисленных компенсаций", — подчеркнула Шуляк.
В прошлом году зарегистрировано более 5 тысяч заявлений от украинцев, нуждающихся в государственной поддержке для восстановления на собственном участке. По словам Шуляка, все в этом году эти заявления смогут получить компенсации на строительство.
Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.