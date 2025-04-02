Украина привлекает еще 350 млн евро на проекты восстановления в общинах

Правительство утвердило решения, позволяющие привлечь 350 миллионов евро от Банка развития Совета Европы и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для продолжения реализации "Программы восстановления Украины III" и проект "Восстановление водоснабжения и водоотведения Украины".

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Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал о важных решениях Правительства, направленных на ускорение восстановления страны. В частности, 100 миллионов евро выделено от Банка развития Совета Европы на программу компенсаций за разрушенное жилье. Это позволит 3,5 тысяч украинских семей приобрести новые дома.

В общей сложности, по словам Кулебы, в рамках государственной программы "єВосстановлення" уже более 87 тысяч семей получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а более 7,6 тысяч семей приобрели новое жилье вместо разрушенного.

Отдельно Алексей Кулеба сообщил, что 50 миллионов евро предоставит Банк развития Совета Европы на запуск программы льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц.

"Это будут льготные кредиты для ВПЛ с доходом ниже среднего, под 3% годовых с минимальным первым взносом. Средний размер ежемесячного платежа около 10 тыс. грн", — рассказал вице-премьер-министр.

Среди решений Правительства – 100 миллионов евро на реализацию "Программы восстановления Украины ІІІ", финансируемой ЕИБ.

Еще 100 миллионов евро от ЕИБ будут направлены на восстановление водоснабжения и водоотведения. Это позволит поддержать реконструкцию, модернизацию и развитие критической и социальной водной инфраструктуры в общинах.

Программа восстановления Украины

Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.

В июне 2024 года между Украиной и ЕИБ было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн евро.

Эти средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии РФ регионах, а также в тех областях, которые приняли значительное количество внутренне перемещенных лиц. Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.

В рамках предыдущих двух этапов программы уже реализуется 225 проектов на сумму более 500 млн. евро.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.