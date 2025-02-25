Украина потребует $524 млрд на восстановление в течение десятилетия: 13% жилищного фонда разрушены

Украине понадобится 524 млрд долл. для восстановления в течение следующего десятилетия. Эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и превышает прошлогоднюю оценку в 486 млрд долл. В результате разрушений повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда — это 2,5 млн домохозяйств.

Таковы данные обновленной оценки убытков и потребностей (RDNA4), обнародованной 25 февраля правительством Украины, Всемирным банком, Европейской Комиссией и ООН, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Планы на 2025 год

В 2025 году правительство Украины при поддержке доноров выделило 7,37 млрд долл. на:

восстановление жилья;

образования;

медицины;

социальной защиты;

энергетику;

транспорта;

водоснабжение;

разминирования и защиту.

В то же время дефицит финансирования на восстановление составляет 9,96 млрд долл. Ключевую роль в обновлении страны играет мобилизация частного сектора.

Первая вице-премьер-министр Украины – министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что, несмотря на значительную финансовую и консультационную поддержку со стороны партнеров, критически важным остается привлечение частного сектора к процессу восстановления.

Для стимулирования частных инвестиций разработан ряд мер, в том числе налоговые и таможенные льготы, программы компенсаций за капитальные инвестиции, гранты, гарантии и техническую помощь от Еврокомиссии в рамках Ukraine Facility. Кроме того, предусмотрены механизмы страхования от военных рисков при поддержке ЕБРР, DFC, MIGA и международных экспортно-кредитных агентств, добавила она.

Оценка разрушений

Оценка RDNA4 свидетельствует, что прямой ущерб в Украине сейчас составляет 176 млрд долл., что на 24 млрд долл. больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшие потери понесли :

жилищный сектор;

транспорт;

энергетика;

торговля;

промышленность и образование.

Согласно оценке, 13% жилищного фонда были повреждены или разрушены, что составляет 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе количество разрушенных или поврежденных объектов выросло на 70% по сравнению с предварительной оценкой RDNA3.

Приблизительно 72% разрушений приходится на области, которые находятся ближе всего к линии столкновения, в частности, Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Киевщину.

Наибольшие потребности в восстановлении и восстановлении:

в жилищном секторе – почти 84 млрд долл.;

в транспортном секторе – почти 78 млрд долл.;

в энергетике и добывающей отрасли – почти 68 млрд долл.;

в торговле и промышленности – более 64 млрд долл.;

в сельском хозяйстве – более 55 млрд долл.

Отдельно затраты на расчистку разрушений и завалов в этих секторах и управление последствиями составляют 13 млрд долл.

В оценке определены и исключены потребности более чем в 13 млрд долл. в восьми секторах, которые Украина уже удовлетворила при поддержке партнеров и частного сектора.

Так, по данным правительства, в 2024 году на восстановление жилищного сектора из государственного бюджета и на средства доноров было выделено по меньшей мере 1,2 млрд дол. Проведен аварийный ремонт более 2000 км дорог, автомагистралей и других дорог государственного значения.

Частный сектор также активно включился в процесс восстановления. Многие компании начали инвестиции в ремонтные работы и повышения устойчивости, в частности, через внедрение решений в сфере распределенной генерации, таких как газовые электростанции, солнечные панели и биогазовые установки.

"Настоящая цена войны измеряется человеческими жизнями и средствами к существованию. Кроме непосредственной помощи мы должны способствовать созданию широких возможностей для населения Украины, которые помогут им восстановить свою жизнь с достоинством", — отметил Маттиас Шмаль, координатор системы ООН в Украине.

В RDNA4 также подчеркивается, что приоритетность инвестиций в восстановление и восстановление будет иметь решающее значение для вступления Украины в ЕС и долгосрочной устойчивости. Эти усилия направлены на восстановление инфраструктуры страны, возрождение экономики и укрепление институтов в соответствии со стандартами ЕС.

Справка:

RDNA4 ( Fourth Rapid Damage and Needs Assessment ), проведенная Всемирным банком, Правительством Украины, Европейским Союзом и ООН, базируется на предыдущих трех общих оценках и учитывает дополнительные аналитические исследования. Отчет включает в себя подход "отстроить лучшее" (BBB) и принципы зеленой, устойчивой и инклюзивной реконструкции.

Как и предварительные оценки, RDNA4 анализирует влияние войны на уязвимые группы (перемещенные лица, ветераны, лица с инвалидностью и т.п.) и определяет краткосрочные приоритеты восстановления на 2025 год. Она согласуется с реформами и инвестициями в рамках Ukraine Facility и интеграции Украины в ЕС.

Напомним, согласно отчету Kyiv School of Economics (KSE), общая сумма прямого ущерба, который понесла инфраструктура Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла 170 млрд долл. По сравнению с началом 2024 года эта сумма выросла на 12,6 млрд долл. из-за ракетных ударов и боевых действий.