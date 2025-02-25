Україна потребуватиме $524 млрд на відновлення у найближчі 10 років: 13% житлового фонду зруйновано

Україні знадобиться 524 млрд дол. для відновлення упродовж наступного десятиліття. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і перевищує минулорічну оцінку в 486 млрд дол. Внаслідок руйнувань пошкоджено або знищено 13% житлового фонду — це 2,5 мільйона домогосподарств.

Такі дані оновленої оцінки збитків та потреб (RDNA4), оприлюдненої 25 лютого урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та ООН, інформує пресслужба Мінекономіки.

Плани на 2025 рік

У 2025 році уряд України за підтримки донорів виділив 7,37 млрд дол. на:

відновлення житла;

освіти;

медицини;

соціального захисту;

енергетики;

транспорту;

водопостачання;

розмінування та цивільного захисту.

Водночас дефіцит фінансування на відбудову сягає 9,96 млрд дол. Ключову роль у відновленні країни відіграє мобілізація приватного сектору.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що попри значну фінансову та консультаційну підтримку з боку партнерів, критично важливим залишається залучення приватного сектору до процесу відбудови.

Для стимулювання приватних інвестицій розроблено низку заходів, зокрема податкові та митні пільги, програми компенсацій за капітальні інвестиції, гранти, гарантії та технічну допомогу від Єврокомісії в рамках Ukraine Facility. Крім того, передбачено механізми страхування від воєнних ризиків за підтримки ЄБРР, DFC, MIGA та міжнародних експортно-кредитних агентств, додала вона.

Оцінка руйнувань

Оцінка RDNA4 свідчить, що пряма шкода в Україні наразі становить 176 млрд дол., що на 24 млрд доларів більше порівняно з минулим роком.

Найбільших втрат зазнали:

житловий сектор;

транспорт;

енергетика;

торгівля;

промисловість та освіта.

Згідно з оцінкою, 13% житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.

В енергетичному секторі кількість зруйнованих або пошкоджених об'єктів зросла на 70% порівняно з попередньою оцінкою RDNA3.

Приблизно 72% руйнувань припадає на області, що знаходяться найближче до лінії зіткнення, зокрема Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Київщину.

Найбільші потреби на відбудову та відновлення:

у житловому секторі - майже 84 млрд дол.;

у транспортному секторі - майже 78 млрд дол.;

в енергетиці і видобувній галузі - майже 68 млрд дол.;

у торгівлі і промисловості - понад 64 млрд дол.;

у сільському господарстві - понад 55 млрд дол.

Окремо витрати на розчищення руйнувань і завалів у цих секторах та управління наслідками сягають 13 млрд дол.

В оцінці визначено та виключено потреби у понад 13 млрд дол. у восьми секторах, які Україна вже задовольнила за підтримки партнерів та приватного сектору.

Так, за даними уряду, у 2024 році на відновлення житлового сектору з державного бюджету та коштом донорів було виділено щонайменше 1,2 млрд дол. Проведено аварійний ремонт понад 2 000 км доріг, автомагістралей та інших доріг державного значення.

Приватний сектор також активно долучився до процесу відновлення. Багато компаній розпочали інвестиції в ремонтні роботи та підвищення стійкості, зокрема через впровадження рішень у сфері розподіленої генерації, таких як газові електростанції, сонячні панелі та біогазові установки.

"Справжня ціна війни вимірюється людськими життями та засобами до існування. Окрім безпосередньої допомоги, ми повинні сприяти створенню широких можливостей для населення України, які допоможуть їм відновити своє життя з гідністю", - зауважив Маттіас Шмаль, координатор системи ООН в Україні.

У RDNA4 також підкреслюється, що пріоритетність інвестицій у відновлення та відбудову матиме вирішальне значення для вступу України в ЄС та її довгострокової стійкості. Ці зусилля спрямовані на відновлення інфраструктури країни, відродження економіки та зміцнення інституцій, відповідно до стандартів ЄС.

Довідково:

RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment) проведена Світовим банком, Урядом України, Європейським Союзом та ООН базується на попередніх трьох спільних оцінках та враховує додаткові аналітичні дослідження. Звіт включає підхід "відбудувати краще" (BBB) та принципи зеленої, стійкої й інклюзивної реконструкції.

Як і попередні оцінки, RDNA4 аналізує вплив війни на вразливі групи (переміщені особи, ветерани, особи з інвалідністю тощо) та визначає короткострокові пріоритети відновлення на 2025 рік. Вона узгоджується з реформами та інвестиціями в межах Ukraine Facility та інтеграції України до ЄС.

Нагадаємо, згідно зі звітом Kyiv School of Economics (KSE), загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Порівняно з початком 2024 року, ця сума зросла на 12,6 млрд доларів через ракетні удари та бойові дії.