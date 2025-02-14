Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд – KSE

Загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, досягла 170 мільярдів доларів. Порівняно з початком 2024 року ця сума зросла на 12,6 мільярда доларів через ракетні удари та бойові дії.

Про це йдеться в звіті, який опублікувала Kyiv School of Economics (KSE).

Найбільше постраждали житловий сектор, транспортна інфраструктура та енергетика.

Згідно з дослідженням, житловий сектор залишається найбільш постраждалим, а збитки оцінюються у 60 мільярдів доларів. Загалом пошкоджено або знищено 236 тисяч будівель, з яких 209 тисяч – приватні будинки, 27 тисяч – багатоквартирні, а ще 600 – гуртожитки.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Донецькій, Харківській, Луганській, Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

Загальні втрати транспортної галузі становлять 38,5 мільярда доларів. Пошкоджено або зруйновано понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у 28,3 мільярда доларів. Залізнична інфраструктура зазнала збитків на 4,3 мільярда доларів, втрати портової інфраструктури становлять 850 мільйонів доларів, авіаційної галузі – 2 мільярди доларів. Приватний автотранспорт також постраждав – знищено або пошкоджено 260 тисяч автомобілів на загальну суму 2,2 мільярда доларів.

Втрати енергетичного сектору становлять 14,6 мільярда доларів. Унаслідок атак повністю зруйновані Каховська та Дніпровська гідроелектростанції, Трипільська та Зміївська теплоелектростанції. Значних пошкоджень зазнали й інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об’єкти нафтогазової інфраструктури.

Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на 14,4 мільярда доларів. Майже 500 великих та середніх підприємств зруйновано або серйозно пошкоджено, що суттєво вплинуло на економіку країни.

Агропромисловий комплекс також зазнав значних руйнувань, збитки оцінюються у 10,3 мільярда доларів. Втрачено понад 130 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, знищено або пошкоджено 4 мільйони тонн зерносховищ та 16 тисяч гектарів багаторічних культур. Значних втрат зазнав і лісовий фонд – через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч гектарів лісів, а збитки оцінюються у 4,5 мільярда доларів.

Освітня інфраструктура зазнала втрат на 7,3 мільярда доларів. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі закладів освіти, серед яких 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

Медична галузь також постраждала – втрати охорони здоров’я становлять 4,3 мільярда доларів. Загалом пошкоджено 1 554 медичні об’єкти, з яких 515 – лікарні, а 465 – амбулаторії.

Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму 4 мільярди доларів. Постраждали 3 921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд та 343 спортивні комплекси.

Житлово-комунальне господарство втратило 3,5 мільярда доларів. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 кілометри тепломереж.

Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на 1,2 мільярда доларів. Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні вежі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%, знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.

Додамо, що у жовтні KSE опублікувала звіт, згідно з яким загальна сума непрямих втрат для України від початку повномасштабного вторгнення станом на липень, оцінювалася я в $1,164 трлн.