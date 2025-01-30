Екологічні втрати від агресії Росії: збитки на об’єктах Міноборони перевищили 42 млрд грн

Сума збитків, які завдала Росія природному середовищу на об’єктах Міністерства оборони, за підсумками 2024 року перевищила 42 млрд грн.

Про це повідомляє Міноборони.

Фахівці підрозділів Міноборони обстежили 61 військовий об'єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів РФ, та зафіксували такі збитки:

засмічення ґрунтів відходами від руйнування – 40,26 млрд грн;

забруднення ґрунтів нафтопродуктами – 1,56 млрд грн;

неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 96,85 млн грн;

збитки, завдані лісовому фонду – 145,29 млн грн.

До складу робочої групи, що проводила огляд, увійшли представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки, а також Державної екологічної інспекції України.

Матеріали з фіксованими фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надані Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування та долучення до відкритих кримінальних проваджень.

Екологічні збитки від війни

За останніми підрахунками підрив греблі Каховської ГЕС спричинив екологічні збитки на суму приблизно 78 мільярдів гривень, проте повну картину збитків можна буде оцінити лише після деокупації півдня України.

Зауважимо, за 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, Україна оцінювала екологічні збитки, завдані воєнними діями, приблизно в 71 мільярд доларів.