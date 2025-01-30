Экологические потери от агрессии России: ущерб на объектах Минобороны превысил 42 млрд грн

Сумма ущерба, нанесенного Россией природной среде на объектах Министерства обороны, по итогам 2024 года превысила 42 млрд грн.

Об этом сообщает Минобороны.

Специалисты подразделений Минобороны обследовали 61 военный объект, который понес экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов РФ, и зафиксировали следующие убытки:

засорение почв отходами от разрушения – 40,26 млрд грн;

загрязнение почв нефтепродуктами – 1,56 млрд грн;

неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 96,85 млн. грн.;

ущерб, причиненный лесному фонду – 145,29 млн грн.

В состав рабочей группы, проводившей осмотр, вошли представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности, а также Государственной экологической инспекции Украины.

Материалы с фиксированными фактами причинения вреда окружающей среде и расчеты убытков предоставлены Офису Генерального прокурора для соответствующего реагирования и приобщения к открытым уголовным производствам.

Экологический ущерб от войны

По последним подсчетам подрыв дамбы Каховской ГЭС нанес экологический ущерб на сумму примерно 78 миллиардов гривен, Однако полную картину ущерба можно будет оценить только после деоккупации юга Украины.

Заметим, за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения Украина оценивала экологический ущерб, нанесенные военными действиями, примерно в 71 миллиард долларов.