В Минприроды озвучили масштаб ущерба экологии за 1000 дней войны

Украина оценивает экологический ущерб, нанесенный военными действиями за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения, примерно в 71 миллиард долларов. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в ходе проходящей в Баку (Азербайджан) Конференции ООН по изменению климата (COP29).

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По ее словам, за это время РФ совершила против окружающей среды более 6,5 тысячи преступлений, а более чем 6 миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 миллиона тонн выбросов углекислого газа.

Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 миллионов тонн, а потенциал их поглощения украинскими лесами уменьшился на 1,7 миллиона тонн.

Гринчук подчеркнула, что всего из-за войны уже уничтожено 3 миллиона гектаров лесов, а площадь загрязненной взрывоопасными предметами территории Украины составляет 139 тысяч квадратных километров.

"Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу", — подчеркнула министр.

При этом чиновница указала, что Украина активно работает над восстановлением, не дожидаясь окончания войны. Так, чтобы компенсировать потери лесов в результате пожаров, украинцы высадили, по ее словам, уже 555 миллионов деревьев на площади более 75 тысяч гектаров. Площадь же разминированных земель составляет 35 тысяч квадратных километров.