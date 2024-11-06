В октябре аграрии получили для использования еще более 24 тыс. га разминированных территорий

Более 24 тысяч гектаров обследованных и очищенных от мин и взрывчатки земель получили аграрии в октябре.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

В ведомстве отмечают, что всего с начала года государственные службы и операторы обследовали более 289 тыс. га земель сельхозназначения. Из них более 255 тыс. га уже передано аграриям для эксплуатации.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, разминирование сельскохозяйственных земель остается одним из ключевых приоритетов правительства, поскольку каждый гектар, очищенный от мин и переданный фермерам, – это работа для людей, проживающих на этих территориях, это вклад в экономическое развитие региона и страны, это возобновление экспортного потенциала государства.

"Совместно с партнерами мы дальше работаем над усилением возможностей операторов и созданием условий для ускорения очистки территории страны", — отметила она.

Области-лидеры по количеству обследованных земель

Согласно сообщению Минэкономики, больше всего земель обследовано в:

Херсонской области: 19,6 тыс. га в октябре, 230,4 тыс. га – с начала года;

Николаевской области: 2,4 тыс. га в октябре, 16,5 тыс. га – с начала года;

Харьковской области: 1,3 тыс. га в октябре, 21,5 тыс. га – с начала года.

Отмечается, что к гуманитарному разминированию и оперативному реагированию в октябре были привлечены 66 машин механического разминирования и 789 пиротехнических групп – более 4 тысяч специалистов.

Напомним, Украина, наиболее заминированная на сегодняшний день страна в мире, за год увеличила количество операторов противоминной деятельности с 19 до 56, а количество машин по разминированию — с 32 до почти 100.

С 2022 года 35 тысяч квадратных километров украинских территорий стали безопасными для людей.

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