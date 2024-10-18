Страны-партнеры дополнительно выделят на гуманитарное разминирование в Украине около $70 млн

Во время ежегодной Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине-2024 (UMAC-2024) страны-партнеры объявили о дополнительных обязательствах по поддержке гуманитарного разминирования на сумму почти 70 миллионов в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что о дополнительных выделенных суммах объявили Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Канада. Общий вклад партнеров в гуманитарное разминирование с 2022 года составил 1 миллиард 70 миллионов долларов.

Кто сколько выделил

Согласно сообщению Минэкономики, Люксембург выделил 13 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине. Эти средства пойдут на проекты, реализуемые Программой развития ООН (10,8 миллиона долларов), международной организацией HALO Trust (1,08 миллиона долларов) и через Механизм гражданской защиты ЕС (1,08 миллиона долларов).

О дополнительном финансировании гуманитарного разминирования в Украине объявила Норвегия. Страна выделяет 20 миллионов долларов на 2025 год, увеличив свой вклад до 70 миллионов долларов. Норвегия в гуманитарном разминировании была сфокусирована на финансировании работы в полях, поддержке пострадавших общин и усилении способности в противоминной деятельности.

Нидерланды, уже выделившие на гуманитарное разминирование в Украине более 40 миллионов долларов, объявили о дополнительных 10,8 миллиона долларов на проекты в 2025 году.

Также сообщается, что 24,5 миллиона долларов на нужды гуманитарного разминирования в Украине дает Канада. Ее общий вклад на финансирование сектора составил более 50 миллионов долларов.

Более 270 тысяч евро на гуманитарное разминирование в Украине выделило правительство Латвии. Эти деньги получит международная организация HALO Trust, специалисты которой работают над разминированием земель в нескольких областях Украины, подвергшихся влиянию боевых действий.

Швейцария, которая в этом году является хозяйкой UMAC-2024, объявила о планах передать Украине три тяжелых машины для разминирования GCS-200 для пиротехнических подразделений ГСЧС. Символическая передача первой из них прошла непосредственно во время Конференции. Швейцария также приняла решение выделить 30 миллионов швейцарских франков на один из проектов Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD), работающего в Украине. Финансирование будет осуществляться в рамках ранее анонсированного пособия на 100 миллионов швейцарских франков.

В частности, правительства Швейцарии и Великобритании готовы выделить средства на пилотный проект по приоритету в гуманитарном разминировании. Система, построенная на платформе технологического гиганта Palantir, позволит на основе большого массива данных определять приоритетные участки для разминирования. Пилотный проект в Харьковской области продлится три месяца.

США, которые в сентябре объявили о 102 миллионах пособий на гуманитарное разминирование, во время Конференции объявили об инициативе, направленной на увеличение способности частных операторов гуманитарного разминирования. Они планируют провести оценку потребностей украинских операторов и усилить их знания о том, как работают международные донорские организации. Это в будущем позволит операторам привлекать международную поддержку. Первым шагом в этом направлении может быть усиление сотрудничества украинских и международных операторов.

Гуманитарное разминирование в Украине поддержали 42 страны

В Минэкономики также подчеркнули, что итоговый документ по обязательству поддержки гуманитарного разминирования в Украине подписали 42 страны.

Один из его ключевых пунктов – противоминная деятельность должна оставаться в международной повестке дня. А подписанты должны прилагать усилия, чтобы минимизировать влияние мин и остатков войны на жизнь людей, в частности, через разминирование территорий, развитие инновационных технологий.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, благодаря этой поддержке Украина имеет значительный прогресс в разминировании.

"Год назад вместе с партнерами мы встречались на форуме по разминированию в хорватском Загребе. Тогда у нас было 18 операторов, примерно 3 тысячи саперов и 32 машины для разминирования. На сегодняшний день сертифицировано 58 операторов, количество саперов выросло до более 4 тысяч, а в полях работает 98 машин для разминирования", – говорится в ее сообщении.