Швейцария передаст Украине три тяжелых машины для разминирования

Украина получила от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству тяжелую машину для разминирования GCS-200. Передача техники состоялась на Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC-2024), которая прошла 17-18 октября в Лозанне.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Тяжелые дистанционно управляемые машины GCS-200 способны очищать территории от мин на глубине до 30 см и имеют сменные модули для безопасной работы со взрывоопасными предметами.

"Я благодарю Швейцарию за их вклад в гуманитарное разминирование, которое помогает как техникой и оборудованием для разминирования, так и делится экспертизой и помогает в реализации наших совместных проектов", — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Он добавил, что каждая переданная партнерами машина для разминирования увеличивает возможности в гуманитарном разминировании и повышает безопасность работающих в полях саперов.

Сообщается, что Швейцария остается одним из лидеров в сфере помощи Украине в разминировании, в том числе финансируя проекты на сумму более 134 миллионов долларов. Кроме техники предусмотрено обучение саперов и местного населения.

В Украине продолжается разработка техники для разминирования

Напомним, в сентябре в Минобороны кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель украинского производства. Созданный украинскими инженерами устройство для поиска мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1".

В течение 9 месяцев 2024 Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для эксплуатации в Силах обороны 17 образцов техники для разминирования, из них 5 — отечественного производства.

Среди кодифицированных для сил обороны иностранных образцов техники для разминирования – хорватские цепные и катковые тралы, немецкие комплексные системы противоминной защиты и поиска мин, британские фрезовые и катковые тралы, комплексы для разминирования, американские инженерные бронемашины и т.д.