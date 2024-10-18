Швейцарія передасть Україні три важкі машини для розмінування

Україна отримала від Швейцарської агенції з розвитку та співпраці важку машину для розмінування GCS-200. Передача техніки відбулася під час Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024), що пройшла 17-18 жовтня у Лозанні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Важкі дистанційно керовані машина GCS-200 здатні очищувати території від мін на глибині до 30 см і мають змінні модулі для безпечної роботи з вибухонебезпечними предметами.

"Я дякую Швейцарії за їхній внесок в гуманітарне розмінування, яка допомагає як технікою і обладнанням для розмінування, так і ділиться експертизою і допомагає в реалізації наших спільних проєктів", — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Він додав, що кожна передана партнерами машина для розмінування збільшує спроможності в гуманітарному розмінуванні та підвищує безпека саперів, які працюють в полях.

Повідомляється, що Швейцарія залишається одним із лідерів у сфері допомоги Україні в розмінуванні, зокрема фінансуючи проєкти на суму понад 134 мільйони доларів. Окрім техніки, передбачено навчання саперів і місцевого населення.

В Україні триває розробка техніки для розмінування

Нагадаємо, у вересні у Міноборони кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва. Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1".

Протягом 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для експлуатації у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, з них 5 - вітчизняного виробництва.

Серед кодифікованих для Сил оборони іноземних зразків техніки для розмінування – хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові і каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.