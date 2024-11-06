В жовтні аграрії отримали для використання ще понад 24 тис. га розмінованих територій

Понад 24 тисячі гектарів обстежених та очищених від мін та вибухівки земель отримали аграрії у використання в жовтні.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

У відомстві зазначають, що усього з початку року державні служби та оператори обстежили понад 289 тис. га земель сільгосппризначення. З них більш як 255 тис. га вже передано аграріям для експлуатації.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, розмінування сільськогосподарських земель залишається одним з ключових пріоритетів уряду, оскільки кожен гектар, очищений від мін та переданий фермерам, – це робота для людей, які мешкають на цих територіях, це внесок в економічний розвиток регіону та країни, це відновлення експортного потенціалу держави.

"Спільно з партнерами ми далі працюємо над посиленням спроможностей операторів та створенням умов для пришвидшення очищення території країни", — зазначила вона.

Області-лідери за кількістю обстежених земель

Згідно з повідомленням Мінекономіки, найбільше земель обстежено у:

Херсонській області: 19,6 тис. га в жовтні, 230,4 тис. га — з початку року;

Миколаївській області: 2,4 тис. га в жовтні, 16,5 тис. га — з початку року;

Харківській області: 1,3 тис. га в жовтні, 21,5 тис. га — з початку року.

Зазначається, що до гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні були залучені 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп – понад 4 тисячі фахівців.

Нагадаємо, Україна, найбільш замінована на сьогодні країна у світі, за рік збільшила кількість операторів протимінної діяльності з 19 до 56, а кількість машин із розмінування - з 32 до майже 100.

З 2022 року 35 тисяч квадратних кілометрів українських територій стали безпечними для людей.

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