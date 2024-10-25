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Почти 140 военных прошли обучение по разминированию от канадской Mriya Aid

Почти 140 военных прошли обучение по разминированию от канадской Mriya Aid
Фото: Mriya Aid

Пятая группа украинских военнослужащих завершила 5-недельный курс обучения по Международным стандартам противоминной деятельности (МСПМД) по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Учебном центре противоминной деятельности в Косово.

Об этом сообщила пресс-служба Mriya Aid.

Отмечается, что на прошлой неделе группа из девяти украинских саперов вернулась в Украину вместе с 15 другими украинскими специалистами по разминированию, чтобы безопасно и надежно находить и изымать неразорвавшиеся боеприпасы из инфраструктуры, зданий, полей, лесов и населенных пунктов по всей Украине.  

Эта группа из девяти саперов стала уже пятой, которая   в этом году прошла обучение и сертификации по стандартам МСПМД (IMAS) в Учебном центре противоминной деятельности в Косово. До этой группы 46 украинских саперов закончили обучение в середине сентября, 33 – в конце июля, еще 31 – в мае и 19 – в апреле успешно завершили учебную программу.

Эта последняя группа получила сертификат 3-го уровня МСПМД (IMAS).   Предыдущие четыре группы, обучавшиеся с марта по сентябрь, завершили обучение и получили сертификат МСПМД (IMAS) 2-го уровня.

В общей сложности 138 военнослужащих Вооруженных сил Украины и государственных служб, занимающихся обезвреживанием взрывоопасных предметов, завершили сертификационную программу МСПМД (IMAS) 2024, организованную "Mriya Aid". Среди этих выпускников — 11 женщин.

Фото 2 — Почти 140 военных прошли обучение по разминированию от канадской Mriya Aid
Фото: Mriya Aid

"Мы работаем над тем, чтобы украинские специалисты по разминированию возвращались домой в свои семьи живыми и невредимыми в конце каждого рабочего дня или после завершения ротации. Каждый учебный курс спасает жизнь и уменьшает количество несчастных случаев", — отметила генеральный директор и председатель правления "Мечта Эйд" Леся Грейнджер.

Отметим, Mriya Aid была основана в начале марта 2022 канадскими специалистами в сфере обороны, безопасности и управления. В рамках программы "Научи и оснасти"   Mriya Aid саперы, успешно завершившие курсы и сдавшие сертификационные экзамены на уровень 2  уровень (IMAS), получили также средства индивидуальной защиты, миноискатели и наборы инструментов для проведения операций по разминированию на всей территории Украины.

МСПМД (IMAS) – это международный золотой стандарт сертификации в сфере гуманитарного разминирования, который обеспечивает согласованность практик для внедрения и повышения безопасности и эффективности противоминной деятельности в разных контекстах.

Напомним, Украина, наиболее заминированная на сегодняшний день страна в мире, за год увеличила количество операторов противоминной деятельности с 19 до 56, а количество машин по разминированию — с 32 до почти 100. С 2022 года 35 тысяч квадратных километров украинских территорий стали безопасными для людей.

Автор:
Светлана Манько