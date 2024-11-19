У Мінприроди озвучили масштаб шкоди екології за 1000 днів війни

Україна оцінює екологічні збитки, завдану воєнними діями за 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, приблизно в 71 мільярд доларів. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29), яка триває в Баку (Азербайджан).

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За її словами, за цей час РФ вчинила проти довкілля понад 6,5 тисячі злочинів, а понад 6 мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 мільйона тонн викидів СО2.

Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 мільйонів тонн, а потенціал їх поглинання українськими лісами зменшився на 1,7 мільйона тонн.

Гринчук наголосила, що загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів, а площа забрудненої вибухонебезпечними предметами території України становить 139 тисяч квадратних кілометрів.

"Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі", — підкреслила міністерка.

При цьому чиновниця підкреслила, що Україна активно працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни. Так, аби компенсувати втрати лісу внаслідок пожеж, українці висадили, за її словами, вже 555 мільйонів дерев на площі понад 75 тисяч гектарів. Площа ж розмінованих земель складає 35 тисяч квадратних кілометрів.