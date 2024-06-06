В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде нанесен ущерб на 78 млрд грн

По последним подсчетам подрыв плотины Каховской ГЭС повлек за собой экологический ущерб на сумму примерно 78 миллиардов гривен, однако полную картину ущерба можно будет оценить только после деоккупации юга Украины.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, пишет "Укринформ".

"Рассчитанный ущерб в результате подрыва плотины Каховской ГЭС составляет около 78 миллиардов гривен. Мы ожидаем деоккупацию, чтобы можно было рассчитать эти убытки в полной мере", - отметил Заруба.

Как рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, больше всего пострадали территории именно на левом берегу Днепра, из которых большая часть (а именно 60%) находятся в оккупации.

"Только после комплексной оценки у нас будет полная картина того, что произошло, что мы потеряли или не потеряли навсегда, и что мы будем делать с Каховской ГЭС после войны", - добавил Краснолуцкий.

Он подчеркнул, что при Минсреде создан научно-технический совет, в состав которого вошли известные ученые в природоохранной сфере. Они работают над предложениями по сохранению экологических аспектов и подготовке планов для будущего восстановления Каховского водохранилища и ГЭС.

Отмечается, что академики должны подготовить предложения о том, стоит ли восстанавливать Каховское водохранилище и гидроэлектростанция, а если да, то в каких объемах. После того как будут готовы их расчеты, Минокружение планирует провести публичные дискуссии.

Советник генерального прокурора Максим Попов сообщил, что следователи Службы безопасности и Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту подрыва плотины, которое произошло 6 июня 2023 года.

"Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины – статья 438, нарушение законов и обычаев войны, то есть военное преступление, и по факту экоцида, статья 441. Украина является одной из немногих стран мира, криминализировавших экоцид как преступление. В нашем Уголовном кодексе это преступление классифицируется как "преступление против международного мира, безопасности и правопорядка", – подчеркнул Попов.

Добавим, в настоящее время компания "Укргидроэнерго" подготовила проект временного гидроузла на месте уничтоженной россиянами Каховской гидроэлектростанции. В "Укргидроэнерго" объяснили, что важно восстановить дамбу Каховской ГЭС - если этого не сделать, то территория бывшего Каховского водохранилища останется болотистой местностью.

Напомним, российские кафиры 6 июня 2023 года взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов сооружения. Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва русскими оккупационными войсками. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет.