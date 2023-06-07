Строительство новой ГЭС обойдется Украине в $1 млрд

Строительство новой Каховской ГЭС может стоить Украине около $1 млрд, поскольку речь идет не только об оборудовании из машинного отделения, но и о восстановлении гирдосооружений и целостности дамбы.

На строительство плотины уйдет пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Подрыв Каховской ГЭС влечет экологические, экономические последствия, большую угрозу радиационной и пищевой безопасности.

"Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий взрыва будет только нарастать" , – прокомментировала первый вицепермьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В результате этой катастрофы может затопить 80 населённых пунктов. В воду могло попасть до 400 тыс. тонн смазочных веществ, что уничтожит часть флоры и фауны Херсонщины, сделает непригодными для посевов земли.

Также несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

Правительство уже выделило 120 млн. грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

Сейчас известно о разрушении 16 затворов и здания Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.