Будівництво нової ГЕС обійдеться Україні в $1 млрд

Будівництво нової Каховської ГЕС може коштувати Україні близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про обладнання з машинного відділення, а й про відновлення гідроспоруд і цілісності греблі.

На будівництво греблі знадобиться п'ять років. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Підрив Каховської ГЕС тягне за собою екологічні, економічні наслідки, велику загрозу для радіаційної та харчової безпеки.

"Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі. Лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати", - прокоментувала перший віцеперм’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

В результаті цьої катастрофи може затопити 80 населених пунктів. У воду могло потрапити до 400 тис тон мастильних речовин, що знищить частину флори та фауни Херсонщини, зробить непридатними для посівів землі.

Також кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.

Уряд вже виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.

Наразі відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.