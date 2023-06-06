Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов — Шмигаль

Из-за масштабных разрушений, которые россияне повлекли за собой на Каховской ГЭС под угрозой частичного или полного затопления находятся 80 населенных пунктов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, сейчас первоочередная задача для власти помочь людям в районах затопления.

"Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена".

Он назвал уничтожение Каховской ГЭС – террористическим актом со стороны России, которая несет за это полную ответственность.

По словам Шмыгаля, разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга Украины.

"Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно уйти из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", - добавил он.

В ЕС уже отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован подрывом Каховской ГЭС и обещает привлечь Россию к ответственности.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил "Украинской правде" о частичном затоплении города. По его словам, уже подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.

Под воду пошла овновая станция, яхт-клуб, вода дошла до Днепровского проспекта. Также в городе есть перебои с Интернетом.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в городе Гидропарк и нефтегавань уже затоплены. Лежачих и маломобильных людей местные власти вывозят в больницы.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.