Водоснабжение Крыма и работа ЗАЭС: в "Укргидроэнерго" объяснили, почему важно восстановить дамбу Каховской ГЭС

Киев уже сейчас начинает работать над проектом восстановления дамбы Каховской ГЭС, ведь она закрывает ряд жизненно важных потребностей страны. Если ее не восстановить, то территория бывшего Каховского водохранилища останется болотистой местностью.

Об этом сообщил руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.

Он пояснил, что есть, по меньшей мере, четыре причины для восстановления ГЭС.

Водоснабжение Крыма. После того, как украинские защитники деоккупируют АР Крым, первоочередной задачей станет восстановление поставок пресной воды в полуостров. Без Каховского водохранилища, как подчеркивает Сирота, невозможно восстановить водоснабжение Крыма.

Дефицит воды. Каховская ГЭС поддерживала уровень доступности воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. После подрыва в этих регионах возник определенный дефицит, местные власти ищут пути восстановления мощности водоснабжения.

"Херсонская область потеряла 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Потеря Днепропетровской области – 64%, Запорожской – 70%. Полноценной альтернативы нет", – пояснил руководитель "Укргидроэнерго".

Вода для Запорожской АЭС. Сирота отметил, что без возобновления функционирования Каховской ГЭС полноценный запуск ЗАЭС после деоккупации невозможен.

Также невозможно гарантировать нормальные условия для речного судоходства по Днепру.

Напомним, россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Теракт вызвал экоцид, унес жизни 31 человека и неизвестного количества животных.

Украинское правительство уже приняло решение о начале экспериментального проекта по восстановлению Каховской гидроэлектростанции. Строительство новой Каховской ГЭС будет стоить $1 млрд.