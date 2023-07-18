В Украине утвердили экспериментальный проект по восстановлению Каховской ГЭС

18 июля во время заседания правительства было одобрено решение о начале экспериментального проекта по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уничтоженной российскими оккупантами.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно объявленному плану, проект по восстановлению предусматривает два этапа и продлится в течение двух лет. На первом этапе будут разработаны все необходимые инженерные конструкции, а также подготовлена база для дальнейшего восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится Каховская ГЭС, и будет включать в себя фактические строительные работы.

Шмыгаль заявил, что Министерство экономики будет ответственно за координацию проекта, а государственное предприятие "Укргидроэнерго" будет выступать заказчиком работ. Решение о подготовке к восстановлению было принято после консультаций с экспертами и специалистами.

Восстановление Каховской ГЭС, по словам премьер-министра, значительно увеличит экономический потенциал Украины, особенно в аграрной и энергетической сферах.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. У людей нет нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозят спасатели.

Правительство уже выделило 120 млн. грн. для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.