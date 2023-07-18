В Україні затвердили експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС

18 липня під час засідання уряду було схвалено рішення про початок експериментального проекту з відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була знищена російськими окупантами.

Про це розповів прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль.

Згідно з оголошеним планом, проект з відновлення передбачає два етапи та триватиме протягом двох років. На першому етапі будуть розроблені всі необхідні інженерні конструкції, а також буде підготовлена база для подальшого відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться Каховська ГЕС, і буде включати фактичні будівельні роботи.

Шмигаль заявив, що Міністерство економіки буде відповідальним за координацію проекту, а державне підприємство "Укргідроенерго" виступатиме замовником робіт. Рішення щодо підготовки до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

Відновлення Каховської ГЕС, за словами прем'єр-міністра, значно збільшить економічний потенціал України, особливо в аграрній та енергетичній сферах.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мають нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозять рятувальники.

Уряд вже виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.