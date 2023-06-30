В правительстве оценили, сколько гектаров заповедных территорий Украина потеряла в результате подрыва плотины Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тыс га заповедных территорий. В то же время цифра может быть больше. Миссия UNEP уже работает в Украине, чтобы оценить все причиненные убытки.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

“Сегодня в Украине идет война. Есть новые вызовы. Один из них – фиксация и подсчет экологического ущерба. Второй – привлечь Россию к ответственности и заставить оккупанта оплатить счет”, — отметил министр.

После ликвидации последствий теракта и деоккупации всей пострадавшей территории от подрыва ГЭС, Украина и международные специалисты смогут достоверно оценить ущерб, нанесенный природе. Украина работает над внедрением экологических и климатических актов ЕС, чтобы послевоенное восстановление соответствовало В рамках этого, в сентябре 2023 года в Киеве откроют Климатический офис.

По последним подсчетам, в целом в результате подрыва плотины россиянами Каховской ГЭС, нанесенный окружающей среде Украины ущерб превысил $1,5 млрд. Известно, что под угрозой уничтожения после подрыва Каховской гидроэлектростанции оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов поселков.