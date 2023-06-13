На левобережье Херсонской области затоплено 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства

На левобережье Херсона в результате подрыва Каховской ГЭС затоплено и полностью разрушено 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что ориентировочный общий объем ущерба в результате разрушения этих гидротехнических сооружений составляет 127,6 млн грн.

В частности, в селе Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выросных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 3,4 млн. грн.

Также в Алешках под водой находятся 253,5 га выросных и зимовальных прудов (75 объектов) общей стоимостью 109 млн грн.

Еще 330,1 га выросных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 15,2 млн грн затоплено в селе Солонцы Херсонского района.

"По предварительным оценкам часть гидротехнических сооружений восстановлению не подлежат. Окончательные выводы можно будет сделать после того, как уровень воды на левобережье Херсонщины стабилизируется", - подчеркнули в МинАПК.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.

Также Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи рыб находится на временно оккупированной территории Херсонщины под угрозой полного затопления.