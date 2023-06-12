В Минагрополитики оценили предварительную сумму ущерба для мелиорации от подрыва Каховской ГЭС

Ущерб государственному имуществу мелиоративных систем и каналов в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области составляет 150-160 миллиардов гривен.

Такую оценку дают в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Однако отмечается, что точные данные можно будет определить только после деоккупации территорий.

"Существует большая вероятность, что системы будут разрушены или демонтированы оккупантами. Без восстановления источника водоснабжения говорить об орошаемом земледелии на юге Украины в ближайшее время невозможно", - указывают в профильном ведомстве.

Там напоминают, что Каховское водохранилище было источником орошения для 94% мелиоративных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Оно являлось источником питания для 584 тысяч гектаров земель, на которые подавалась вода для орошения. В частности, Каховский магистральный канал обслуживал 326 тысяч га, а Северо-Крымский – 39,7 тысячи га сельскохозяйственных земель.

Кроме того, через ряд систем в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях осуществлялся отдельный водозабор из водохранилища на общую площадь орошения 218,3 тысячи га.

Напомним также, что в Минагрополитики указывают на вероятную потерю Украиной нескольких миллионов тонн урожая на территориях Херсонской области, которые, напротив, были затоплены водами после подрыва дамбы ГЭС. Как отметил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, после того, как сойдет вода, эти земли будут нуждаться в полной агроэкологической оценке состояния почв.