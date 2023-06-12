В Мінагрополітики оцінили попередню суму збитків для меліорації від підриву Каховської ГЕС

Збитки державного майна меліоративних систем та каналів внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції в Херсонській області складають 150-160 мільярдів гривень.

Таку оцінку наразі дають в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Проте зазначається, що точні дані можна буде визначити лише після деокупації територій.

"Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами. Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо", - вказують у профільному відомстві.

Там нагадують, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% меліоративних систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Воно було джерелом живлення для 584 тисяч гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення. Зокрема, Каховський магістральний канал обслуговував 326 тисяч га, а Північно-Кримський – 39,7 тисяч га сільськогосподарських земель.

Крім того, через низку систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювався окремий водозабір з водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тисяч га.

Нагадаємо також, що в Мінагрополітики вказують на ймовірну втрату Україною декількох мільйонів тонн врожаю на територіях Херсонщини, які, навпаки, були затоплені водами після підриву дамби ГЕС. За зазначив перший заступник міністра Тарас Висоцький, після того, як зійде вода, ці землі потребуватимуть повної агроекологічної оцінки стану грунтів.