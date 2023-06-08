Херсонський завод по розведенню молоді риб під загрозою повного затоплення

Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді риб, який знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, під загрозою повного затоплення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що на одній з виробничих дільниць заводу у місті Гола Пристань вода піднялася вже до 2,5 - 3 метрів.

"Затоплені риборозплідна дільниця, ставки вирощувальної дільниці, насосна станція та інші гідроспоруди. Під загрозою затоплення також і Новокаховська дільниця заводу", - повідомляють в МінАПК.

Там додають, що повне затоплення може призвести до втрати племінного поголів’я риб та вихід плідників і молоді за межі територій.

"Завод утримує цінне племінне поголів’я водних біоресурсів та вирощує коропів, щук, судака, сома, ляща, товстолоба, білого амура для зариблення природних водойм загальнодержавного значення. Сучасне промислове стадо цих видів риб у нижньому Дніпрі та Дніпровсько-Бузькому лимані майже повністю складається з особин, що є продукцією заводу", - підкреслюють в МінАПК.

У відомстві наголошують, що щорічно у рибогосподарські водні об’єкти України заводом вселялося 13 млн екземплярів риб.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.