Херсонский завод по разведению рыбы под угрозой полного затопления

Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению рыб, находящийся на временно оккупированной территории Херсонской области, под угрозой полного затопления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что на одном из производственных участков завода в городе Голая Пристань вода поднялась до 2,5 - 3 метров.

"Затоплены рыборазводный участок, пруды выращивательного участка, насосная станция и другие гидросооружения. Под угрозой затопления также и Новокаховский участок завода", - сообщают в МинАПК.

Там добавляют, что полное затопление может привести к потере племенного поголовья рыб и ее выходу за пределы территорий завода.

"Завод содержит ценное племенное поголовье водных биоресурсов и выращивает карпов, щук, судака, сома, леща, толстолоба, белого амура для зарыбления природных водоемов общегосударственного значения. Современное промышленное стадо этих видов рыб в нижнем Днепре и Днепровском состоит из особей, являющихся продукцией завода", - подчеркивают в МинАПК.

В ведомстве отмечают, что ежегодно в рыбохозяйственные водные объекты Украины заводом вселялось 13 млн экземпляров рыб.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.