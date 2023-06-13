На лівобережжі Херсонщини затоплено 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства

На лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що орієнтовний загальний обсяг збитків внаслідок руйнації цих гідротехнічних споруд складає 127,6 млн грн.

Зокрема, у селі Стара Збур'ївка Скадовського району затоплено 460,9 га виросних, зимувальних та нагульних ставів (16 об’єктів) загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також у місті Олешки під водою знаходяться 253,5 га виросних та зимувальних ставів (75 об’єктів) загальною вартістю 109 млн грн.

Ще 330,1 га виросних, зимувальних та нагульних ставів (16 об’єктів) загальною вартістю 15,2 млн грн затоплено у селі Солонці Херсонського району.

"За попередніми оцінками, частина гідротехнічних споруд відновленню не підлягають. Остаточні висновки можна буде зробити після того, як рівень води на лівобережжі Херсонщини стабілізується", - підкреслили в МінАПК.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.

Також Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді риб, який знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, під загрозою повного затоплення.