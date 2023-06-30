В уряді оцінили, скільки гектарів заповідних територій Україна втратила внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС

Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис га заповідних територій. Водночас цифра може бути більшою. Місія UNEP вже працює в Україні, аби оцінити всі завдані збитки.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

“Сьогодні в Україні йде війна. Маємо нові виклики. Один з них – фіксація та підрахунок екологічних збитків. Другий - притягти Росію до відповідальності та змусити окупанта оплатити рахунок”, — зазначив міністр.

Після ліквідації наслідків теракту та деокупації всіє постраждалої території від підриву ГЕС, Україна та міжнародні фахівці зможуть достовірно оцінити збитки, завдані природі. Наразі Україна працює над впровадженням екологічних та кліматичних актів ЄС, аби повоєнне відновлення відповідало В рамках цього, у вересні 2023 року у Києві відкриють Кліматичний офіс.

За останніми підрахунками, загалом внаслідок підриву греблі росіянами Каховської ГЕС, завдані довкіллю України збитки перевищили $1,5 млрд. Відомо, що під загрозою знищення після підриву Каховської гідроелектростанції опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.