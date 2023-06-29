Ґрета Тунберг приїхала в Україну й зустрілася з Зеленським (ФОТО)

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг прибула в Україну у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, члени якої зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

На зустрічі також були присутні колишня віцепрем’єр-міністерка й ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віце-президентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон.

Президент зауважив, що група має опрацьовувати широке коло питань, пов’язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Члени Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни разом із президентом України Володимиром Зеленським та низкою українських чиновників. Фото: Офіс президента

Він звернув увагу співрозмовників на катастрофічні наслідки підриву греблі Каховської гідроелектростанції, в результаті якого загинули багато людей в окупованих населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій. Крім того, російський злочин завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", – висловився Зеленський.

Очільник держави також відзначив важливість ініціатив представників групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду.

Своєю чергою співголова групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни.

А Тунберг подякувала за запрошення й вказала, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу щодо основних завдань Міжнародної групи, а також стосовно привернення уваги до екологічних наслідків війни.