Підрив Каховської ГЕС: збитки, завдані довкіллю, перевищили $1,5 млрд

Внаслідок підриву греблі росіянами Каховської ГЕС, завдані довкіллю України збитки перевищили $1,5 млрд. Верифікація нових даних триває.

Про це під час телемарафону повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він вважає, що загалом збитки, завдані довкіллю можуть сягнути сотень мільярдів гривень.

"Ми об’єктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться", – зазначив Стрілець.

Паралельно з підрахунками збитків розробляють план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі. Фахівці Міндовкілля спільно із науковцями напрацьовують конкретні кроки для збереження екосистеми.

Стрілець зауважив, що деякі складові екосистеми втрачені назавжди, зокрема, деякі ендемічні види тварин.

"Тобто людство втратило той вид тварин, який зустрічався тільки в єдиному місці — на Півдні України. Обраховуючи збитки, ми також розуміємо, що, наприклад, ми втратили частину лісу — це, ймовірно, половина", — зауважив міністр.

Він також додав, що, на думку вчених, наразі найголовніше — зберегти чашу Каховського водосховища. Тому що процеси, які там будуть відбуватися, впливатимуть на прилеглі території. Наприклад, можуть виникати піщані бурі тощо.

Відомо, що під загрозою знищення після підриву Каховської гідроелектростанції опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.