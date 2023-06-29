Грета Тунберг приехала в Украину и встретилась с Зеленским (ФОТО)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Украину в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, члены которой встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

На встрече также присутствовали бывшая вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон.

Президент отметил, что группа должна прорабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

Члены Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников. Фото: Офис президента

Он обратил внимание собеседников на катастрофические последствия подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, в результате которого погибли много людей в оккупированных населенных пунктах, где россияне вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий. Кроме того, российское преступление нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона.

"Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в такой трудный момент", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил важность инициатив представителей группы касательно экологических преступлений России и акцентировал, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида.

В свою очередь сопредседатель группы Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны.

А Тунберг поблагодарила за приглашение и указала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной группы, а также о привлечении внимания к экологическим последствиям войны.