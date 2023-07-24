Водопостачання Криму та робота ЗАЕС: в "Укргідроенерго" пояснили, чому важливо відновити греблю Каховської ГЕС

Київ вже зараз починає працювати над проєктом відбудови греблі Каховської ГЕС, адже, вона закриває низку життєво важливих потреб країни. Якщо її не відновити, то територія колишнього Каховського водосховища залишиться болотистою місцевістю.

Про це повідомив керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

Він пояснив, що є щонайменше чотири причини для відбудови ГЕС.

Водопостачання Криму. Після того, як українські захисники деокупують АР Крим, першочерговим завданням буде відновлення постачання прісної води до півострова. Без Каховського водосховища, як підкреслює Сирота, неможливо відновити водопостачання Криму.

Дефіцит води. Каховська ГЕС підтримувала рівень води доступності води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Після підриву в цих регіонах виник певний дефіцит, місцева влада шукає шляхи відновлення потужності водопостачання.

"Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області – 64%, Запорізької – 70%. Повноцінної альтернативи немає", — пояснив керівник "Укргідроенерго".

Вода для Запорізької АЕС. Сирота зауважив, що без відновлення функціонування Каховської ГЕС повноцінний запуск ЗАЕС після деокупації неможливий.

Також неможливо гарантувати нормальні умови для річкового судноплавства Дніпром.

Нагадаємо, росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Теракт спричинив екоцид, забрав життя 31 людини та невідомої кількості тварин.

Український уряд вже ухвалив рішення про початок експериментального проєкту з відновлення Каховської гідроелектростанції. Будівництво нової Каховської ГЕС буде коштувати $1 млрд.