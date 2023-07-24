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Україна може збудувати потужнішу Каховську ГЕС, замість зруйнованої, — "Укргідроенерго"
Після деокупації всієї Херсонської області Україна відновить зруйновану греблю Каховської ГЕС. Водночас розглядається варіант зведення потужнішої станції, ніж була раніше.
Про це повідомив керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.
Розглядається варіант, що замість 335 МВт збудують станцію потужністю 550-600 МВт.
"Будемо розглядати варіант спорудження агрегатів, які зможуть працювати як в генераторному, так і в насосному режимі. Проєкт також передбачає будівництво рибоходу, якого не було на зруйнованій станції", — розповів Сирота.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі всі плани відштовхуються від проєкту уряду щодо початку відбудови Каховської ГЕС. Його розбили на два етапи. До деокупації фахівці напрацьовують проєкт будівництва тимчасової греблі. Після — вже розпочнуть роботу на місці.
Очікується, що будівництво нової Каховської ГЕС буде коштувати $1 млрд.
"Будувати на новому місці набагато простіше. Ми поки не розуміємо, які наслідки підриву, оскільки частина греблі все ще знаходиться під водою. Невідомо, в якому вона стані. Приблизно, ми розуміємо, що вартість 1 кВт потужності – $2000. Така вартість будівництва ГЕС в Європі. Якщо ми плануємо будувати станцію потужність 550–600 МВт, то загальна вартість буде $1–1,2 млрд", — резюмував Сирота.
Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Теракт спричинив екоцид, забрав життя 31 людини та невідомої кількості тварин.