В Україні відновлять доступ до держреєстрів у населених пунктах, постраждалих від підриву ГЕС: де саме

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розширило класифікацію територій з числа тих, на яких ведуться чи велися бойові дії або які окупувала Росія.

Як свідчить опублікований 21 липня наказ відомства №199 від 13 липня, в Україні відтепер з'явилася категорія "територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Згідно з наказом, який набув чинності з дня опублікування, до нової частини переліку переведено декілька десятків населених пунктів, розташованих на лівому березі Дніпра і постраждалих, відповідно, внаслідок підриву 6 червня Каховської гідроелектростанції - як тих, що були затоплені, так і тих, що просто були позбавлені водопостачання, яке здійснювалося з Каховського водосховища.

Зокрема, у Дніпропетровській області це село Вищетарасівка Мирівської сільської громади (з 22 травня), Марганецька та Нікопольська міські громади, села Олексіївка та Капулівка Покровської сільської громади, смт Червоногригорівка, селище Кам’янське, села Мусіївка та Придніпровське Червоногригорівської селищної громади (з 31 травня).

У Херсонській області з 1 травня в цю категорію переведено наступні території:

- Берислав, села Зміївка та Новоберислав Бериславської міської громади,

- села Дудчани, Качкарівка, Милове та Республіканець Милівської сільської громади,

- село Крупиця та селище Червоний Маяк Новорайської сільської громади,

- села Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам`янка, Ольгівка та Тягинка Тягинської сільської громади,

- села Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка та Новоолександрівка Новоолександрівської сільської громади,

- село Осокорівка Нововоронцовської селищної громади,

- смт Козацьке та селище Веселе Новокаховської міської громади,

- вся Білозерська селищна громада,

- села Новотягинка, Іванівка, Микільське, Понятівка та Токарівка Дар’ївської сільської громади,

- вся Станіславська сільська громада,

- вся Херсонська міська громада,

- село Чорнобаївка Чорнобаївської сільської громади.

У Миколаївській області з 1 червня до нової категорії віднесено Очаків та усю Куцурубську сільську громаду. Окрім цього, з 21 червня до територій дії держреєстрів переведено Костянтинівську міську громаду Донецької області, яка до катастрофи з Каховською ГЕС відношення не має.

Таким чином, на цих територіях дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг. У Мінреінтеграції обіцяють відновлення доступу "найближчим часом".