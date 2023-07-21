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В Украине возобновят доступ к госреестрам в населенных пунктах, пострадавших от подрыва ГЭС: где именно
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий расширило классификацию территорий из числа тех, на которых ведутся или велись боевые действия или которые оккупировала Россия.
Как свидетельствует опубликованный 21 июля приказ ведомства №199 от 13 июля, теперь в Украине появилась категория "территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".
Согласно вступившему в силу со дня опубликования приказу, в новую часть перечня переведено несколько десятков населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра и пострадавших, соответственно, в результате подрыва 6 июня Каховской гидроэлектростанции - как тех, которые были затоплены, так и тех, что просто оказались лишены водоснабжения, которое осуществлялось из Каховского водохранилища.
Из-за расположения непосредственно фактической на линии фронта, пролегающей по Днепру, в частности из-за частых обстрелов некоторых из них, эти территории ранее считались стандартными территориями активных боевых действий и, соответственно, были отключены от госреестров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, в Днепропетровской области это село Высшетарасовка Мировской сельской общины (с 22 мая), Марганецкая и Никопольская городские общины, села Алексеевка и Капуловка Покровской сельской общины, пгт Червоногригоровка, поселок Каменское, села Мусеевка и Приднепровское Червоногригоровской общины.
В Херсонской области с 1 мая в эту категорию переведены следующие территории:
- Берислав, села Змиевка и Новоберислав Бериславской городской общины,
- села Дудчаны, Качкаровка, Мыловое и Республиканец Мыловской сельской общины,
- село Крупица и поселок Червоный Маяк Новорайской сельской общины,
- села Бургунка, Львово, Николаевка, Отрадокаменка, Ольговка и Тягинка Тягинской сельской общины,
- села Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Новоалександровской сельской общины,
- село Осокоровка Нововоронцовской поселковой общины,
- пгт Казацкое и поселок Веселое Новокаховской городской общины,
- вся Белозерская поселковая община,
- села Новотягинка, Ивановка, Никольское, Понятовка и Токаревка Дарьевской сельской общины,
- вся Станиславская сельская община,
- вся Херсонская городская община,
- село Чернобаевка Чернобаевской сельской общины.
В Николаевской области с 1 июня к новой категории отнесены Очаков и вся Куцурубская сельская община. Кроме того, с 21 июня в территории действия госреестров переведена Константиновская городская община Донецкой области, которая к катастрофе с Каховской ГЭС отношения не имеет.
Таким образом, на этих территориях разрешена деятельность пользователей реестров, а их жители получат доступ к административным услугам. В Минреинтеграции обещают возобновление доступа восстановлено "в ближайшее время".