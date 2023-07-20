Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС уже выплачено более 17 млн. грн помощи

По состоянию на 19 июля, жителям южных областей, пострадавших в результате подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, уже выплатили 17,9 млн гривен помощи, из расчета 5 тыс. гривен на одного человека. То есть помощь от государства получили 3580 человек: 2882 жителя Херсонщины и 693 – Николаевщины.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что выплаты производятся на банковские счета или наличными через Укрпочту, согласно заявлениям пострадавших.

Власти напоминают, что заявки на финансовую помощь принимаются до 31 августа 2023 включительно. Получить помощь могут жители населенных пунктов Николаева и Херсона, которые стали жертвами подтопления в результате подрыва гидроэлектростанции. Также право на получение помощи имеют те, кто покинул подтопленные районы временно оккупированного Левобережья с 6 июня и переселился на контролируемую Украиной территорию.

Они имеют право на получение указанных выплат независимо от того, выплачивается ли госпомощь на проживание как внутренне перемещенным лицам.

Напомним, 5 июля жители Херсонской области, пострадавшие от затопления в результате разрушения Каховской дамбы, начали получать компенсации от государства и ООН.

Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Жилищный фонд пострадал в 80 населенных пунктах: 49 населенных пунктов подтопило в Херсонской области и 31 - в Николаевской.

Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "Восстановление", подав заявление через сервис "Действие".

Кроме того, другим решением от 7 июля правительство выделило из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 341,8 миллиона гривен Николаевской областной военной администрации на новую бюджетную программу для восстановления поврежденных, строительства новых, предоставления компенсации за поврежденные/уничтоженные жилые объекты недвижимости с целью ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.