Постраждалим від підриву Каховської ГЕС вже виплачено понад 17 млн грн допомоги

Станом на 19 липня, жителям південних областей, які постраждали внаслідок підтоплення через руйнування Каховської ГЕС вже виплатили 17,9 млн гривень допомоги, з розрахунку 5 тис. гривень на одну людину. Тобто, допомогу від держави отримали 3580 осіб: 2882 жителі Херсонщини та 693 – Миколаївщини.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що виплати здійснюються на банківські рахунки або готівкою через Укрпошту, згідно із заявами постраждалих.

Влада нагадує, що заявки на фінансову допомогу приймаються до 31 серпня 2023 року включно. Отримати допомогу можуть жителі населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, які стали жертвами підтоплення внаслідок підриву гідроелектростанції. Також право на отримання допомоги мають ті, хто покинув підтоплені райони тимчасово окупованого Лівобережжя із 6 червня та переселився на територію, контрольовану Україною.

Вони мають право на отримання зазначених виплат незалежно від того, чи виплачується їм держдопомога на проживання як внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, 5 липня мешканці Херсонської області, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування Каховської дамби почали отримавати компенсації від держави та ООН.

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Житловий фонд постаждав у 80 населених пунктах: 49 населених пунктів підтопило у Херсонській області і 31 - у Миколаївській.

Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву ГЕС. Кошти можна буде отримати за допомогою послуги "єВідновлення", подавши заяву через сервіс "Дія".

Окрім цього, іншим рішенням від 7 липня уряд виділив з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 341,8 мільйона гривень Миколаївській обласній військовій адміністрації на нову бюджетну програму для відновлення пошкоджених, будівництва нових, надання компенсації за пошкоджені/знищені житлові обʼєкти нерухомості з метою ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.