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Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію

Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію
Будинки підтопило у 80 населених пунктах. Фото: ДСНС

Мешканці Херсонської області, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування Каховської дамби почали отримавати компенсації від держави та ООН.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією, Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень для виплати. Таким чином, перші 532 постраждалих особи отримають допомогу в по 5 тисяч гривень. Гроші будуть переказані на їхні банківські рахунки, згідно з поданими ними заявками.

Крім допомоги від України, мешканці цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій, зокрема ООН. Розмір допомоги складатиме 6600 гривень і її отримають понад 12 тисяч постраждалих.

"Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей", – зазначила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Скільки будинків постраждали від підтоплення

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Житловий фонд постаждав у 80 населених пунктах: 49 населених пунктів підтопило у Херсонській області і 31 - у Миколаївській.

На Миколаївщині було підтоплено більш ніж 500 приватних будинків в сільській місцевості. У Херсонській області точну загальну кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків неможливо визначити через часткову тимчасову окупацію області.  Але попередні оцінки говорять, що близько 20-30 тис будинків потрапили в зону підтоплення, з яких принаймні 150 багатоповерхових будинків в місті Херсон. 

Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву ГЕС. Кошти можна буде отримати за допомогою послуги "єВідновлення", подавши заяву через сервіс "Дія".

Автор:
Тетяна Гойденко