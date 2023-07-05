Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію

Мешканці Херсонської області, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування Каховської дамби почали отримавати компенсації від держави та ООН.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією, Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень для виплати. Таким чином, перші 532 постраждалих особи отримають допомогу в по 5 тисяч гривень. Гроші будуть переказані на їхні банківські рахунки, згідно з поданими ними заявками.

Крім допомоги від України, мешканці цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій, зокрема ООН. Розмір допомоги складатиме 6600 гривень і її отримають понад 12 тисяч постраждалих.

"Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей", – зазначила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Скільки будинків постраждали від підтоплення

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Житловий фонд постаждав у 80 населених пунктах: 49 населених пунктів підтопило у Херсонській області і 31 - у Миколаївській.

На Миколаївщині було підтоплено більш ніж 500 приватних будинків в сільській місцевості. У Херсонській області точну загальну кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків неможливо визначити через часткову тимчасову окупацію області. Але попередні оцінки говорять, що близько 20-30 тис будинків потрапили в зону підтоплення, з яких принаймні 150 багатоповерхових будинків в місті Херсон.

Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву ГЕС. Кошти можна буде отримати за допомогою послуги "єВідновлення", подавши заяву через сервіс "Дія".