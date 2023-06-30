Підраховано прямі збитки України від підриву росіянами Каховської ГЕС

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству через втрату іригації регіону.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що такі дані наведено у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute – аналітичного підрозділу Київської школи економіки, у співпраці з Офісом Президента України, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

Житлове господарство

Втрат зазнав житловий фонд населених пунктів Херсонської та Миколаївської області: 49 та 31 міст, сіл, містечок відповідно.

На Миколаївщині підтоплено більш ніж 500 приватних будинків в сільській місцевості. У Херсонській області точну загальну кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків неможливо визначити через часткову тимчасову окупацію області. Але попередні оцінки говорять, що близько 20-30 тис будинків попали в зону підтоплення, з яких принаймні 150 багатоповерхових будинків в місті Херсон.

Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн, основна частина з яких припадає на лівий берег Дніпра, що наразі знаходиться в тимчасовій окупації. Разом з тим наразі проводиться оцінка кількості та площі затоплених будівель через аналіз супутникових знімків та моделювання, яке за підрахунками на сьогодні виявило 32 тисячі будинків в зоні ризику.

Також Україна понесе в 2023 році додаткові витрати на будівництво водогонів. Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання може залишитися значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Для ліквідації наслідків знищення ГЕС бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів.

Енергетика

Понад чверть загальної суми збитків через підрив ГЕС — $586 млн — повʼязані безпосередньо з руйнуванням Каховської гідроелектростанції, яка має потужність 334,8 МВт і не підлягає відновленню, та дамби. Загальні збитки енергетиці сягнули $624 млн.

Річні економічні збитки від руйнування ГЕС завдані державній компанія Укргідроенерго складають понад $100 млн. Потреби на побудову нової ГЕС аналогічної потужності складуть близько$1 млрд.

Також внаслідок затоплення, втрачено електромережі у затоплених населених пунктах, а також затоплено 17 автозаправних станцій та 2 нафтобази.

Транспортна інфраструктура

Збитки, завдані транспортній інфраструктурі, сягнули $311 млн. За попередніми оцінками, понад 290 км доріг постраждали від повені. Частина міжнародних та регіональних доріг затоплені. Найбільш зруйнованими є комунальні дороги — понад 50% від загальної довжини. Також протягом перших днів після підриву дамби частина мостів та менших дамб у Миколаївській та Херсонській областях були тимчасово затоплені, що також може мати вплив на втрату їх вартості.

Промисловість

Промислові підприємствам та інший бізнес втратили внаслідок підриву за попередніми оцінками вже $105 млн. Втрати бізнесу від повені були значно зменшені тим, що через бойові дії частина підприємств релокувалися раніше або зупинились. Можна очікувати, що постраждало в основному важке обладнання, яке не можна було транспортувати, та будівлі. Серед них великі промислові об’єкти, розташовані в Корабельному районі міста Херсон. Місцева адміністрація повідомила про затоплення 28 великих промислових об’єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

Сільське господарство

Знищення посівів сільськогосподарських культур, поголів’я худоби та риби призвело до збитків сільського господарства на $25 млн. Незначні прямі збитки пов`язані з тим, що території знаходяться під постійним обстрілом від початку повномасштабного вторгнення і активне використання сільськогосподарських угідь не відбувається, а також порівняно малою площею сільськогосподарських земель, що зазнали затоплення.

Також збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища можуть сягнути понад 11 млрд грн.

Каховське водосховище використовувалося для забезпечення водою зрошувальних систем і тваринництва загальною площею 584 тис га (фактична площа зрошуваних земель до війни становила 262 тис га). Тому непрямі втрати доходів для рослинництва зростуть на $182 млн на рік. Інші галузі сектору будуть втрачати до $49 млн на рік.

Довкілля та екологія

Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому середовищу, оцінюється у $1,5 млрд (за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів). 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

Підтоплення загрожує трьом природно-заповідним паркам: "Нижньодніпровський", "Кам’янська Січ", "Білобережжя Святослава", Чорноморському біосферному заповіднику, який охороняється ЮНЕСКО. Крім того, у зоні впливу опинилися Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса" загальною площею майже 18 тис га; ділянки Чорноморського біосферного заповідника "Волижин ліс", о. Довгий, о. Круглий площею 2,7 тис га; регіональний ландшафтний парк "Висунсько-Інгулецький", площею 2,7 тис га.

"Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля. Окремо Міндовкілля попередньо оцінена шкода навколишньому середовищу завдано щонайменше на $1,5 млрд. Першочерговим питанням залишається забезпечення постраждалих регіонів питною водою. Так, бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів", - зазначила віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зауважимо, Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву ГЕС. Кошти можна буде отримати за допомогою послуги "єВідновлення", подавши заяву через сервіс "Дія".

Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис га заповідних територій. Водночас цифра може бути більшою. Місія UNEP вже працює в Україні, аби оцінити всі завдані збитки.