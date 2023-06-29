ЄС збирає докази для засудження РФ за підрив Каховської ГЕС - єврокомісар

Попри наявність логічного припущення про вину Росії у підриві греблі Каховської ГЕС, необхідно мати конкретні фізичні докази для притягнення її до відповідальності.

Про це повідомив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише агентство "Укрінформ".

Він визнав, що у ЄС "немає власних розвідувальних можливостей" безпосередньо на місці злочину, оскільки лівобережжя Херсонської області знаходиться під контролем російських окупантів. Проте, робота над збором доказів триває на основі тих даних, які надходять від держав-членів. Також за відповідною розвідувальною інформацією ЄС звернувся до американських партнерів.

"У ранок, коли стався інцидент, я мав телефонну розмову із генеральним прокурором України Андрієм Костіним, який повідомив, що обстрілу не було, отже, вибух міг статися лише в результаті спрацювання вибухівки із середини конструкції, яку контролювали росіяни", - зазначив єврокомісар.

Проте, за його словами, "це лише опис основний на логіці", в той час як слідству необхідно мати вагомі докази для того, щоб вести справу та в результаті притягнути Росію до відповідальності.

Єврокомісар також зауважив на важливості ведення паралельних розслідувань силами правоохоронних органів України та Міжнародного кримінального суду, що нині тривають.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.

В українській воєнній розвідці стверджували, що низка наявних прямих і непрямих свідчень доводять причетність військово-політичного керівництва країни-агресора РФ та її військ до підриву Каховської гідроелектростанції.

У Білому домі також заявляли, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби Росія не вторглась в Україну, а тому саме Москва відповідальна за те, що сталося.