ЕС собирает доказательства для осуждения РФ за подрыв Каховской ГЭС – еврокомиссар

Несмотря на наличие логического предположения о вине России в подрыве плотины Каховской ГЭС, необходимо иметь конкретные доказательства для привлечения ее к ответственности.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет агентство "Укринформ".

Он признал, что у ЕС "нет собственных разведывательных возможностей" непосредственно на месте преступления, поскольку левобережье Херсонской области находится под контролем российских оккупантов. Однако работа над сбором доказательств продолжается на основе данных, которые поступают от государств-членов. Также за соответствующей разведывательной информацией ЕС обратился к американским партнерам.

"Утром, когда произошел инцидент, у меня был телефонный разговор с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, который сообщил, что обстрела не было, следовательно, взрыв мог произойти только в результате срабатывания взрывчатки из середины конструкции, которую контролировали россияне", - отметил еврокомиссар.

Однако, по его словам, "это лишь описание основное на логике", в то время как следствию необходимо иметь веские доказательства для того, чтобы вести дело и в результате привлечь Россию к ответственности.

Еврокомиссар также отметил важность ведения параллельных расследований силами правоохранительных органов Украины и Международного уголовного суда, которые продолжаются.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

В украинской военной разведке утверждали, что ряд имеющихся прямых и косвенных свидетельств доводят причастность военно-политического руководства страны-агрессора РФ и ее войск к подрыву Каховской гидроэлектростанции.

В Белом доме также заявили, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы Россия не вторглась в Украину, а потому именно Москва ответственна за произошедшее.