За терактом на Каховской ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ, - разведка

Ряд имеющихся прямых и косвенных свидетельств доказывают причастность военно-политического руководства страны-агрессора РФ и ее войск к подрыву Каховской гидроэлектростанции.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас продолжается ее сбор. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС, речь идет о подрыве, стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков", - заметил Юсов.

Он напомнил, что Украина неоднократно отмечала минирование врагом сооружений Каховской ГЭС, а российский теракт направлен на то, чтобы сорвать контрнаступательные действия украинских Сил безопасности и обороны.

"То, что за неделю до теракта в нормативно-правовую базу РФ были внесены изменения с целью того, что можно не рассчитывать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, - это явка с повинной", - подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Он подчеркнул, что весь сектор Сил безопасности и обороны Украины продолжает формировать и наполнять доказательную базу, чтобы наказать Россию за совершенное ею ужасное преступление.

Заметим, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты подняли уровень воды на станции, чтобы спровоцировать более масштабные последствия. Команду на этот террористический акт мирового уровня дали из Кремля из кабинета Путина.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и взорвать ее однажды обстрелами извне физически нереально.

В украинской разведке заявили о доказательствах подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.