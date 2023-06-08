За терактом на Каховській ГЕС стоїть військово-політичне керівництво РФ, - розвідка

Низка наявних прямих і непрямих свідчень доводять причетність військово-політичного керівництва країни-агресора РФ та її військ до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників", - зауважив Юсов.

Він нагадав, що Україна неодноразово наголошувала на мінуванні ворогом споруд Каховської ГЕС, а російський теракт спрямований на те, щоб зірвати контрнаступальні дії українських Сил безпеки та оборони.

"Те, що за тиждень перед терактом до нормативно-правової бази РФ було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - наголосив представник ГУР МО України.

Він підкреслив, що весь сектор Сил безпеки та оборони України продовжує формувати та наповнювати доказову базу, аби покарати росію за вчинений нею жахливий злочин.

Зауважимо, як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, перед підривом Каховської ГЕС окупанти підняли рівень води на станції, щоб спровокувати ще маштабніші наслідки. Команда на цей терористичний акт світового рівня видавалася з Кремля із кабінету Путіна.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

В українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цього застосували вибухівку.