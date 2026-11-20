20 листопада вночі та вранці Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики — електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 20 листопада.

За його словами, внаслідок атаки станом на ранок знеструмлена частина споживачів у місті Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Некрасов нагадав, що для стабілізації роботи енергосистеми у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Заступник міністра зауважив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 20 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Зауважимо, ще до початку календарної зими українці живуть за графіками відключень електроенергії, а в окремих регіонах світла немає по кілька годин поспіль. Цієї зими ситуація може залишитися приблизно на нинішньому рівні, але не виключене й подальше погіршення. Опитані Dilo експерти пояснюють, чому морози не стануть головним випробуванням для енергосистеми, які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику та від чого залежатиме, скільки світла матимуть українці.