Хакерське угруповання оприлюднило дані тисяч клієнтів міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard та американського банку JPMorgan Chase. Зловмисники отримали доступ до інформації через сторонніх постачальників послуг, а не безпосередньо через системи фінансових компаній. За заявами постраждалих організацій, платіжні сервіси продовжують працювати.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення The Wall Street Journal.

Витік стався 19 листопада 2026 року. Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання n0n, яке спеціалізується на викраденні корпоративних даних із подальшим вимаганням викупу.

Які дані клієнтів потрапили до хакерів

У Visa заявили, що інцидент не зачепив власні системи компанії та платіжні дані, зокрема номери банківських карток.

За словами представника компанії, атака стосувалася стороннього постачальника послуг в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Mastercard повідомила про витік обмеженого обсягу інформації щодо частини власників карток, які користуються певною програмою привілеїв.

У компанії запевнили, що витік уже локалізовано. Він не вплинув на роботу платіжної мережі та можливість клієнтів користуватися картками.

У JPMorgan Chase зазначили, що зловмисники атакували сторонні компанії, які надають банку послуги.

За попередньою оцінкою банку, хакери могли отримати доступ до маркетингових даних, зокрема імен та електронних адрес клієнтів.

При цьому робота банківських сервісів не порушена.

Жодна з трьох компаній не розкрила назви сторонніх підрядників, які зазнали кібератак.

Хто стоїть за витоком інформації

Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання n0n.

За словами представника компанії з кіберрозвідки Recorded Future Андрія Барисевича, угруповання викрадає корпоративну інформацію та використовує її для вимагання грошей.

Хакери зареєстрували обліковий запис на одному зі спеціалізованих форумів наприкінці вересня 2026 року.

Угруповання пропонує іншим кіберзлочинцям частку від отриманого викупу в обмін на надання початкового доступу до корпоративних мереж.

За словами Барисевича, n0n цікавлять переважно компанії з річним доходом щонайменше $10 млн, розташовані в країнах, де російська мова не є основною.

Чи вплинула атака на банківські операції

Фінансові компанії наголошують, що витік інформації не спричинив перебоїв у проведенні платежів або обслуговуванні клієнтів.

Водночас раніше цього тижня частина клієнтів JPMorgan Chase зіткнулася з проблемами доступу до рахунків і здійснення переказів.

У банку пояснили, що збій був спричинений оновленням програмного забезпечення та не пов'язаний із кібератакою.

Інцидент із витоком даних стався на тлі низки технологічних збоїв у США, зокрема проблем у роботі сервісів Microsoft та авіаційної інфраструктури.

Ці події посилили занепокоєння щодо надійності цифрових систем, від яких залежать фінансові послуги та інші важливі сфери економіки.

Нагадаємо, у вересні 2026 року британська фінтех-компанія Revolut повідомила про витік даних клієнтів. Зловмисники змогли отримати конфіденційну інформацію через шахрайські запити з електронної адреси справжнього державного домену.